Rodovia dos Tamoios implanta ‘Operação Subida’ para auxiliar na saída de turistas do litoral norte

A Rodovia dos Tamoios (SP-99) implantou nesta quarta-feira, 22, a “Operação Subida” para auxiliar na saída de turistas do litoral norte de São Paulo. A medida consiste na utilização de uma faixa da pista antiga e outra duas da nova, no sentido São José dos Campos. Já a descida para o litoral é realizada por uma faixa da pista antiga. Até a manhã desta quarta-feira foram contabilizados 49 mortes por conta das chuvas, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba, em decorrência das chuvas. Até o momento, 26 corpos foram identificados: 10 homens, nove mulheres e sete crianças. O último boletim da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), divulgado às 17 horas, indicava que o tráfego na via era bastante intenso. A Rodovia Mogi-Bertioga permanece com interdição total na altura do km 82, em Biritiba Mirim, após tubulações se romperem por conta da chuva, ocasionando no afundamento da pista. A Rodovia Rio/Santos continua com interdição total no km 174, em São Sebastião. O turista que estiver na Barra do Sahy, Camburi, Camburizinho, Boiçucanga, Praia Brava, Maresias, Paúba, Toque Toque pequeno, Calhetas,Toque Toque Grande consegue seguir viajem, tanto para Caraguatatuba quanto para São Sebastião. Quem está em Juquehy deverá optar pelas rodovias Anchieta e Imigrantes para chegar em São Paulo. Em diversos pontos da rodovia ocorre o sistema de “Pare e Siga”.

Outras Rodovias

O Sistema Anchieta-Imigrantes está com operação 4×6, onde a subida é feita pelas duas pistas (seis faixas) da Rodovia dos Imigrantes (SP 160) e a descida pelas duas pistas (quatro faixas) da Anchieta (SP 150). De acordo com a Artesp, há lentidão entre os km 28,5 e o km 27, sentido São Paulo. Segundo a agência, o tráfego é normal na Anchieta. A Artesp também registrou congestionamento do km 268 ao 270 na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-55) e na Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 274, no sentido Praia Grande. Por fim, a Artesp regsitrou lentidão no Sistema Castello Branco-Raposo Tavares (SP-270) entres os km 57 e 56 e no trecho entre o quilômetros 35 e 31, ambos no sentido capital. Nas rodovias Anhanguera/Bandeirantes e Ayrton Senna e Carvalho Pinto o tráfego flui sem congestionamentos.