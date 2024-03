Rompidos desde 2020, BNDES e Caixa retomam relação

André Telles/BNDES

1 de 1 Aloizio Mercadante e Carlos Vieira – Foto: André Telles/BNDESRompidos desde 2020, segundo ano do governo Jair Bolsonaro, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Caixa Econômica Federal decidiram retomar relações.

O acerto ocorreu durante reunião entre os presidentes dos dois bancos, Aloizio Mercadante e Carlos Vieira, respectivamente, nessa quarta-feira (6/3), no Rio de Janeiro, onde fica a sede do BNDES.

“Estamos restabelecendo uma parceria, que chegou a movimentar R$ 3,9 bilhões em repasses de recursos do BNDES no ano de 2014, mas que foi interrompida em 2020. A participação da Caixa contribuirá para o ambiente de negócios e para a geração de emprego e renda no país”, diz Mercadante.

Uma das primeiras iniciativas para retomar a relação prevê a Caixa assumir a operação de uma linha de crédito do BNDES para micro, pequenas e médias empresas.

“A Caixa já foi o principal agente financeiro para micro e pequena empresa no Brasil e tem interesse em retomar essa atuação, principalmente para atender cadeias produtivas”, afirma o presidente da Caixa.

