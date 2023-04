Rosa Weber coloca em pauta mais 250 julgamentos de denúncias sobre o 8 de Janeiro

Pela terceira vez, Supremo Tribunal Federal irá analisar se denunciados pela Procuradoria-Geral da República se tornarão réus; anteriormente, outras 100 denúncias foram aceitas

Ministra Rosa Weber é a atual presidente do Supremo Tribuna Federal



A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, convocou nesta quarta-feira, 26, uma sessão virtual extraordinária para que a Corte delibere a respeito das 250 denúncias apresentadas em inquéritos que investigam os envolvidos e suas ações na invasão de 8 de Janeiro. A sessão terá início em 3 de maio, às 00h, e será encerrada às 23h59 de 8 de maio. Até o momento, 100 denunciados já se tornaram réus, por 8 votos contra 2 – sendo os ministro Nunes Marques e André Mendonça os únicos a se posicionarem de maneira contrária – e há a possibilidade de outros 200 acusados terem o mesmo rumo já que o julgamento que decidirá sobre o caso já conta com dois votos favoráveis, do ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Dez ministros estão aptos a votar. Em função de aposentadoria de Ricardo Lewandowski, a Corte não conta com o voto do 11° ministro. Desde que a invasão a sede dos Três Poderes, foram presos 1.406 pessoas por participação aos atos e, destas, 181 homens permanecem detidos no Complexo da Papuda e 82 mulheres no presídio de Colméia. Além dos detidos, outras 31 pessoas foram presas em operações policiais.