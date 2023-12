Rosana Valle tem 35,7% das intenções de voto em Santos, diz pesquisa

Em 3º levantamento do Paraná Pesquisas, pré-candidata de Bolsonaro segue à frente do prefeito Rogério Santos (Republicanos)

PODER360 18.dez.2023 (segunda-feira) – 13h30



A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) tem 35,7% das intenções de voto para a Prefeitura de Santos (SP), segundo levantamento divulgado nesta 2ª feira (18.dez.2023) pelo Paraná Pesquisas. A pré-candidata aparece à frente do atual prefeito da cidade, Rogério Santos (Republicanos), que tem 24,4% dos votos.

Os pesquisadores ouviram presencialmente 622 eleitores da cidade de Santos, de 8 a 11 de dezembro de 2023. O grau de confiança do estudo é de 95%, com uma margem de erros de 4 pontos percentuais. Eis a íntegra da pesquisa (PDF – 568 kB).

Em comparação com o levantamento de setembro, a variação da intenção de voto de Valle está dentro da margem de erro. Antes, tinha 34,4%. O mesmo vale para os que declararam apoio a Rogério: em setembro, o percentual de votos era de 24,7%. Os dados são de cenário estimulado (quando as opções são apresentadas aos entrevistados).

Esse é o 3º levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas sobre as eleições municipais de Santos de 2024. Nos 3 estudos, Rosana lidera a corrida eleitoral.

Leia o cenário completo:

Rosana Valle (PL) – 35,7%; Rogério Santos (Republicanos) – 24,4%; Telma de Souza (PT) – 20,9%; Débora Camilo (Psol) – 3,5%; não sabem/não responderam – 6,6%; nenhum/branco/nulo – 8,8%. Em novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou apoio à candidatura de Valle para a Prefeitura de Santos. Ela é também presidente da executiva estadual do PL Mulher. A declaração foi feita durante uma viagem à cidade do litoral paulista.

Segundo Bolsonaro, Rosana também tem o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mesmo com o atual prefeito de Santos deixando o PSDB para se filiar ao partido do governador. “Pode ter certeza: eu e o Tarcísio estaremos apoiando a mesma pessoa em Santos e Guarulhos”, disse o ex-presidente.

OUTROS CENÁRIOS O estudo também traça um cenário sem a pré-candidatura de Rogério Santos. No seu lugar, entra o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP). Nesse caso, Rosana Valle aparece em 2º lugar nas intenções de voto, com 27,8%. O tucano vem em 1º, com 40,2%.

Leia o segundo cenário:

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) – 40,2%; Rosana Valle (PL) – 27,8%; Telma de Souza (PT) – 17,5%; Débora Camilo (Psol) – 2,6%; não sabem/não responderam – 5,3%; nenhum/branco/nulo – 6,6%. Eis abaixo o cenário espontâneo (quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados):

A pesquisa ainda perguntou aos entrevistados como eles avaliam a gestão de Rogério Santos à frente da prefeitura da cidade: 64,1% disseram aprovar a atuação de Rogério, contra 31,2% que desaprovam o prefeito. O nível de desaprovação subiu numericamente em dezembro, mas está dentro da margem de erro. Em setembro, era de 29%.

Leia o cenário completo:

consideram a gestão “ótima” – 9,3%; consideram a gestão “boa” – 38,4%; consideram a gestão “regular” – 32,3%; consideram a gestão “ruim” – 6,6%; consideram a gestão “péssima” – 11,4%; não sabem/não opinaram – 1,9%.