“Roupa psicodélica” ajuda PCDF a identificar irmãos que roubaram Uber

Dois irmãos, de 23 e 24 anos, foram presos em flagrante, neste sábado (4/3), por assalto. A dupla, segundo investigação conduzida pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), roubou um motorista de aplicativo, de 32 anos, no Sol Nascente. A roupa psicodélica, com estampas de drogas sintéticas, de um dos assaltantes, ajudou a vítima a reconhecê-lo como autor do crime.

A vítima recebeu solicitação de uma corrida com início na QNN 7, em Ceilândia. Ao chegar ao local, o autor de 23 anos embarcou no automóvel e pediu para que o mototista passasse em um distribuidora para buscar seu irmão. Posteriormente, eles seguiriam para casa, segundo disse ao condutor.

O motorista passou no estabelecimento e o outro suspeito, de 24, entrou no carro. Logo após saírem do local, os autores anunciaram o assalto com uso de arma de fogo. Os criminosos levaram o celular da vítima e R$ 30 em espécie. A condutor buscou ajuda na 19ªDP e os policiais civis, imediatamente, capturaram os assaltantes.

“A vítima reconheceu tanto os autores, que ainda vestiam as mesmas roupas utilizadas no crime. Eles já possuem passagem por roubo, furto, receptação e tráfico de drogas. Os presos foram encaminhados para a carceragem da PCDF e aguardarão audiência de custódia”, explicou o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva.