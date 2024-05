RS: ‘1 a cada 4 desabrigados está em Canoas’, declarou prefeito

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta segunda-feira (20), o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, compartilhou detalhes sobre as medidas adotadas para enfrentar as consequências das inundações. Ele informou que as águas começaram a baixar, possibilitando o início das operações de limpeza em diversas áreas. Com o auxílio de máquinas e equipes dedicadas, a cidade se concentra na remoção de entulhos das regiões mais afetadas. Até o momento, 40 equipes foram mobilizadas para essa finalidade, e 41 motobombas estão sendo utilizadas para facilitar a remoção da água acumulada. “Nós temos uma parceria com a Sabesp, Sanepar, Casan, que são as companhias de água de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e também, a Corsan, de Rio Grande do Sul, formando uma grande operação para a retirada das águas”, afirmou o prefeito.

A situação em Canoas é descrita como crítica pelo prefeito, com aproximadamente 70 mil residências impactadas e 150 mil pessoas deslocadas devido às inundações. Embora uma grande parte dos desabrigados já tenham conseguido retornar às suas casas, ainda existem cerca de 18 mil pessoas vivendo em abrigos temporários. “Lembrando que 1 a cada 4 desabrigados, está em Canoas”, declarou Jairo. A cidade enfrenta desafios significativos, incluindo áreas ainda submersas em até 3,5 metros de água. A recuperação da infraestrutura local é uma prioridade, com a limpeza estimada em cerca de R$ 90 milhões e a reconstrução de prédios públicos, como escolas e unidades de saúde, podendo custar até R$ 200 milhões.

O prefeito Jairo Jorge também expressou preocupação com a liberação insuficiente de recursos federais para as ações emergenciais. “Das 83 escolas, perdemos 41. Das 27 unidades básicas de saúde, perdemos 19. Das 4 UPAs, nós perdemos 3. Nós precisamos de recursos efetivos”. Até agora, a prefeitura recebeu apenas uma parte do valor solicitado para atender às necessidades imediatas da população afetada. Jair enfatizou a importância de uma coordenação eficaz e de políticas específicas que apoiem tanto os cidadãos quanto o setor industrial da cidade.