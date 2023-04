Funcionária de creche em SC diz que trancou bebês no banheiro durante ataque: ‘Achei que era um assaltante’ 

Uma funcionária da creche Cantinho do Bom Pastor, localizada em Blumenau (SC), disse que se trancou com alguns bebês dentro de um banheiro durante o ataque realizado por um homem de 25 anos, na manhã desta quarta-feira, 5. Em entrevista à “Band News”, Simone contou que o invasor partiu em direção às crianças que estavam fazendo uma atividade no parque da escola. Segundo a funcionária, o criminoso estava portando uma machadinha e outra arma. “Disseram para eu fechar a janela porque o homem pulou o posto. Nós achamos que era um assaltante tentando refugo, já que aqui é uma escola. Aí eu enfiei os bebês no banheiro, mas depois bateram na porta e falaram que ele entrou matando. Ele foi no parquinho para matar. A turma da pré-escola estava toda no parquinho fazendo uma roda de conversa. Uma criança viu que ele tinha uma machadinha e mais que uma arma branca. Nós não conhecíamos ele. Ele pulou o muro, mas não sabemos quem ele era. Fiquei trancada com os bebês e liguei para a polícia pedindo ajuda. Cena de terror. Achei que nunca viria isso na vida”, relatou a mulher.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, quatro crianças morreram durante o ataque. Outras quatro ficaram feridas, sendo todas encaminhadas para hospitais da região. Segundo o prefeito da cidade, Mário Hildebrandt, as vítimas fatais são três meninos e uma menina. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Samu também foram acionados para atender o caso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma intensa movimentação em frente à unidade de ensino, com pais de alunos e funcionários da creche. Em comunicado, a Polícia Militar informou que o suspeito tem 25 anos e se entregou ao 10º BPM após deixar a escola. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil. O motivo do ataque ainda está sendo investigado.