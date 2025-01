Rui Costa admite possibilidade de candidatura para 2026: “Meu nome está disponível para ser senador”

“Ainda está longe, temos mais de um ano e meio pela frente, mas meu nome está disponível para ser senador”, revelou o parlamentar, que ainda cutucou o senador Ciro Nogueira (PP), que declarou, nesta semana, que nenhum ministro gosta do Rui Costa. “Desejo boa sorte a ele nas eleições do ano que vem”, afirmou.

O ministro também aproveitou para negar uma possível candidatura a Presidente da República. “O presidente será Lula. Estou trabalhando para fazer as entregas do governo. Felizmente, se você comparar qualquer área da gestão, os números são muito superiores aos governos anteriores. Isso inclui: estradas, agricultura, indústria, tecnologia e, principalmente, na saúde tivemos mais de 80 bilhões do que no período anterior”, pontuou.