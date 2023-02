Ruivinha de Marte é atendida pela Nails Designer, Ana Oliveira em São Paulo

A especialista em Alongamento de Fibra de Vidro e Tips Gel, Ana Paula Oliveira Alexandre (35), há 19 anos trabalhando como manicure, realizou o procedimento de alongamento nails art na influenciadora digital e ex-fazendeira Ruivinha de Marte.

Na ocasião, a profissional que está no ramo de alongamentos há 4 anos, realizou a manutenção na amazonense que esteve por São Paulo cumprindo agenda. Aproveitando os dias na cidade, Ruivinha também fez alguns procedimentos estéticos.

Ana Oliveira, que trabalha no It Salão, um dos salões mais procurados da Vila Olímpia, trabalha com alongamentos sobre o máximo de naturalidade, objetivando trazer o que a de melhor das suas clientes com muito carinho e dedicação.

Conheça mais sobre Ana Oliveira:

https://instagram.com/anaoliveira.nailss

Imprensa Concedida por: Roberta Nuñez – https://instagram.com/rnassessoriaimprensa