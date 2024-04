Conheça Cris e Jean, casal que perdeu 74kg juntos e hoje influenciam milhares de pessoas nas redes sociais

Em um mundo dominado pela cultura do corpo perfeito, o casal Cris e Jean decidiu compartilhar uma história de transformação real e inspiradora. Ao longo de sua jornada, eles não apenas perderam peso juntos, mas também encontraram uma nova paixão por um estilo de vida saudável. Decidiram assim criar o perfil @eudeleeudela para compartilhar seu processo de emagrecimento e estilo de vida mais equilibrado. Eles não só transformaram suas próprias vidas, mas também influenciaram positivamente milhares de seguidores compartilhando suas dores, processos e vitórias.

Jean e Cris iniciaram sua jornada com um compromisso mútuo de buscar melhorias em suas vidas. A cada passo do caminho, enfrentaram desafios, mas sua determinação e apoio mútuo os conduziram a uma impressionante perda de peso combinada de 74 quilos, alcançada de forma natural, sem recorrer à cirurgia bariátrica.

Nos Bastidores da Vida Online e Offline

Nas redes sociais, o casal compartilha abertamente todo o processo, incluindo refeições saudáveis, dicas de receitas, rotinas de exercícios e momentos de desafio e superação. Utilizando o bom humor como ferramenta para transmitir a mensagem de que uma vida equilibrada, embora desafiadora, não é inalcançável. Com o sucesso obtido, foram convidados para participar do programa da Eliana, no SBT, onde puderam compartilhar sua história de superação com uma audiência nacional, demonstrando o poder da força de vontade e da parceria como casal.

‘’Não foi uma decisão fácil, pensamos bastante sobre a possibilidade de passar por uma cirurgia bariátrica. Mas quando consideramos os riscos, optamos por dar uma chance ao processo natural. Buscamos a orientação de uma nutricionista e nos dedicamos aos exercícios físicos. Sempre nos apoiamos e focamos em avançar um dia de cada vez. Hoje, ao olhar para trás e ver que alcançamos nossos objetivos traz um sentimento indescritível. Mais do que a perda de peso ou a mudança estética, entendemos que priorizar nossa saúde é fundamental.” Diz Cris.

Com o tempo, o casal construiu uma audiência que se apoia em suas jornadas pessoais de saúde e bem-estar. Mais do que seguidores, são amigos que compartilham as lutas e as vitórias da vida real, tornando seu impacto significativo.

Eles são prova de que a transformação pessoal é possível com determinação, apoio mútuo e compromisso. Suas trajetórias inspiram outros a perseguirem seus próprios objetivos com confiança e autenticidade. Siga @eudeleudela para inspiração e descubra como manter uma rotina saudável de maneira descomplicada.

