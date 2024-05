Rumo ao Real Madrid, Endrick pode ser Cidadão Benemérito de Brasília

O atacante Endrick pode se tornar Cidadão Benemérito de Brasília. O título é entregue pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) a pessoas que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população do DF, e a homenagem ao futuro jogador do Real Madrid foi proposta pelo deputado distrital Max Maciel (PSol).

“O atleta é exemplo para uma geração inteira e motivo de orgulho para Taguatinga, para Brasília e para o Brasil. Sendo uma referência para a juventude negra e periférica do Distrito Federal, e demonstra constantemente a importância de seguir seus sonhos sem esquecer de onde veio”, destaca Max Maciel.

Endrick Felipe Moreira de Sousa nasceu em 21 de julho de 2006. Criado em Taguatinga (DF), começou a jogar futebol aos quatro anos de idade e também morou em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Hoje se despedindo do Palmeiras, o atacante teve curta, mas emblemática passagem pelo futebol brasileiro.

Além do talento no campo, o projeto que concede o título de Cidadão Benemérito cita a representatividade do jovem para quem também tem a pele negra e luta contra as desigualdades sociais. “A trajetória de Endrick destaca o esforço dele e de sua família para se sobressair em um esporte extremamente competitivo, que muitas vezes perpetua o racismo. Sua notoriedade é resultado de seu talento e do apoio familiar, representando a realização do sonho de muitos meninos e jovens negros da periferia.”

A proposta de honraria foi apresentada nesta semana. Ela precisa de aprovação dos deputados distritais. O atacante se despediu da torcida do Palmeiras no Allianz Parque nesta última quinta-feira (30/5). O jovem de 17 anos vai jogar a Copa América 2024 pelo Brasil e, depois, vai para o Real Madrid, clube espanhol que o comprou.