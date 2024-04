Sabor que Não Pesa no Bolso: Conheça a tradicional Pizza&Cia, no Rio de Janeiro

Se você é um apaixonado por pizza e busca uma experiência gastronômica inigualável na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Pizza&Cia é o destino ideal. Localizada no segundo piso do Shopping RIOSUL, no bairro de Botafogo, a pizzaria oferece não apenas qualidade excepcional e variedade incrível de pizzas e massas, mas também o melhor custo-benefício da região.

Saboreie Fatias a Partir de R$ 8,00 e Pizzas Inteiras a Partir de R$ 64,00

Na Pizza&Cia, a diversão começa com preços acessíveis que se encaixam em qualquer bolso. Por apenas R$ 8,00, pode-se desfrutar de uma fatia generosa de pizza, custando menos que muitas opções de fast food por aí. E se preferir uma pizza inteira para compartilhar, as opções de 45 cm começam a partir de R$ 64,00, que servem até 8 fatias generosas, sendo uma excelente opção para compartilhar com amigos e família.

Combo Irresistível: Pizza com Refrigerante por Menos de R$ 75,00

Para tornar a refeição ainda mais completa, você encontra opções de combos irresistíveis. Por menos de R$ 75,00, as opções de 45 cm ainda vêm acompanhadas de um refrigerante gelado, garantindo uma experiência saborosa, de forma que cabe no bolso.

Mas não é apenas uma questão de preço que estamos abordando aqui: as pizzas são cuidadosamente preparadas dentro de próprio espaço, utilizando massas caseiras, sempre frescas, e assadas em forno à lenha. O diferencial? Você pode acompanhar todo o processo de preparação, graças às janelas de vidro que proporcionam uma visão clara para o público. Essa transparência não apenas garante segurança, mas também assegura uma qualidade sem igual, não é mesmo?

Variedade de Sabores e Opções de Massas

Além das pizzas saborosas, existe também variedade de opções de massas para os amantes da culinária italiana. Delicie-se com pão de batata, calzone de presunto, calzone de frango, canelone de frango com requeijão, capelletti de queijo, rondelli de espinafre com ricota, lasanha bolonhesa e lasanha de queijo e presunto. Com tantas opções deliciosas, há sempre algo novo para experimentar na Pizza Cia. E o melhor: com preços acessíveis, sendo uma excelente opção de almoço ou jantar.

E para sobremesa?

Para finalizar a experiência com chave de ouro, uma adição perfeita para completar sua refeição: DONUTS! Confeitados e mega recheados, são o complemento ideal, proporcionando o toque final perfeito. Alguns dos sabores irresistíveis são: Kit Kate, Ouro Branco, Doce de Leite, Ninho e muito mais.

Visite!

Se você está em busca de uma experiência gastronômica autêntica, com sabor e qualidade incomparáveis, não deixe de visitar a Pizza&Cia no Shopping RIOSUL. Descubra por que ela é considerada a pizzaria com melhor custo-benefício da Zona Sul do Rio de Janeiro e desfrute de uma verdadeira festa para o paladar.

Para mais informações e para acompanhar as novidades, siga as redes sociais:

Endereço: RIOSUL Shopping, Rua Lauro Müller, 116 – Botafogo, Rio de Janeiro, RJ – 2º PISO

_

Está precisando de uma agência de Marketing? Conheça a WeMKT360

A agência WeMKT360 possui expertise nas áreas de marketing, criação de estratégias e ações com influenciadores digitais. Seu core business propõe ser mais que uma agência tradicional e sim um braço estratégico das organizações que atende, tendo dois grandes produtos em sua cartela: o marketing de influência para organizações de qualquer porte, e o marketing digital em formato 360º para pequenos e médios empreendedores.

Contato WeMKT360:

Carolina Carvalho – (11) 99319-3186 – [email protected]

Iasmim Marques – (11) 99362-9002 – [email protected]