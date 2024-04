Lauro de Freitas agora faz parte do Comida di Buteco!

Uma das grandes novidades para 2024 no Comida di Buteco é a inclusão de Lauro de Freitas no concurso. Agora, a região metropolitana se junta à animada 16ª edição do evento em Salvador, que acontece de 5 de abril a 5 de maio.

Com a missão de ‘Transformar Vidas Através da Cozinha de Raiz – Buteco Extensão de Sua Casa’, e reconhecido como uma competição gastronômica que impulsiona a economia local, gera empregos e fortalece a cultura culinária em todo o país, o Comida di Buteco expandiu ainda mais seu alcance. Com um recorde de 56 estabelecimentos participantes, pela primeira vez o concurso contará também com a participação de bares de Lauro de Freitas.

Max Rogers, coordenador regional do Comida di Buteco, explica sobre a importância do concurso ganhar cada vez mais espaço no circuito de Salvador. “O crescimento não vem carregado só das alegrias, mas também do trabalho. Nossa missão é ajudar os negócios e não deixar que esse ícone brasileiro que são os bares morrer, pois o bar é um lugar mágico onde tudo acontece, as ‘fofocas’, as ‘paqueras’, as ‘resenhas’ e muito mais. São muitos bares novos legais, e a dica é começar as visitas por eles.”

Joilson, responsável pelo ‘O Boteco do Bocca’, na região metropolitana, compartilha a emoção dessa nova experiência. “É um prazer participar do concurso Comida di Buteco, eu nunca imaginava fazer parte dessa comunidade botequeira. Ouvia falar muito do projeto, principalmente por amigos meus que tem butecos e participaram em outras edições. E eu com apenas dois anos de buteco fico muito feliz e contente com a participação. Meu bar é totalmente familiar, gerido por minha esposa, meu filho e eu.”

Com um preço fixo de R$ 35,00 por prato e a criatividade como guia, a organização lança aos participantes o desafio de trabalharem com uma temática livre na criação dos petiscos, deixando os ingredientes e a inovação por conta de cada um, dando vida à sua identidade e originalidade.

O concurso é apresentado pela Piraquê e patrocinado por Santander/Getnet e Coca-Cola, com apoio de McCain, Zero Cal, Chandon e Delta. A Eisenbahn é a cerveja oficial e o evento conta com apoio institucional de Abrasel, Sebrae, NEOOH, BoxNet e Sympla, além da promoção pela TV Bahia/Globo. Prepare-se para uma jornada gastronômica que irá refrescar seus sentidos e encantar seu paladar em Lauro de Freitas!

Conheça os participantes em Lauro de Freitas:

Brazero Steak House

Rua 1 Travessa Luiz Tarquinio Pontes, nº 223, Box 43, Mercadão Da Bahia – Centro

Petisco “Bolinho de Briskett”: bolinho único, onde não leva massa, apenas composto por carne de brisket, extremamente crocante e suculento.

Maré Gastronomia Afrofuturista

Rua 1 Travessa Luiz Tarquinio Pontes, nº 223, Box 46, Mercadão Da Bahia – Centro

Petisco “Mini-Po’boys (Siriguejo, Camarada e Po’bode)”: sanduíches feitos com frutos do mar e carnes regionais (bode), empanados na farinha panko e servidos com aioli da casa salada e variados pães. Nesta versão mini trio, os po’boys vêm na versão siri, camarão e bode.

O Boteco do Bocca

Rua 1 Tv Luiz Tarquinio Pontes, nº 223, Box 29, Mercadão Da Bahia – Centro

Petisco “Veraneio”: preenchido com pirão de aipim e com banana da terra, queijo coalho, carne do sol, carne de fumeiro, camarão e batata palha no topo.

Oxe Bier

Rua Priscila B Dutra , nº 56, Loja 04 – Buraquinho

Petisco “Pane Baiano”: pão tipo italiano, recheado com pasta de alho, queijo e especiarias.