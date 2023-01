Saiba como chega o lanterna Juazeirense para enfrentar o Vitória

Depois de duas derrotas, o Juazeirense chega ao jogo contra o Vitória pressionado. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, a equipe do interior foi derrotado por Bahia (3×1) e Barcelona de Ilhéus (1×0) nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano e amarga a lanterna do estadual.

Ex-treinador do Vitória, Rodrigo Chagas conhece bem algumas peças do adversário rubro-negro e vai tentar surpreendê-lo no jogo das 19h15 de quarta-feira (18), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Ele tem à disposição veteranos que já fizeram sucesso na dupla Ba-Vi, a exemplo do volante Feijão e dos atacantes Michael Jackson e Neto Baiano. Porém, a tendência é que os três fiquem como opção no banco de reservas. Recuperado de contusão, Neto Baiano foi aproveitado no decorrer da última rodada.

Para a partida, o Juazeirense terá o reforço de Wendel, mas ele também deve ficar entre os reservas. Patrik segue machucado, enquanto Leonel Garcia, cuja transferência é internacional, ainda não está regularizado. Esses são os únicos desfalques.

A tendência é que Rodrigo Chagas mande a campo uma escalação formada por Gleibson, Dadinha, Matheus Reis, Jamerson e Pablo; Waguinho, Jerry e Clebson; Reinaldo, Ian e Kesley.