Saiba como foi a estreia do dono do Facebook nas artes marciais

No último sábado (6/5), o famoso e bilionário Mark Zuckerberg, dono do Facebook, fez a sua estreia num campeonato de jiu-jitsu e divulgou imagens no seu perfil no Instagram (@zuck), onde tem mais de 11 milhões de seguidores.

O chefão do “Face”, que integra a seleta lista das pessoas mais ricas do mundo, sempre externou a sua admiração por artes marciais, e aparece competindo com e sem quimono e elogiou o seu próprio desempenho.

“Disputei meu primeiro torneio de jiu-jitsu e ganhei algumas medalhas pela Guerrilla Jiu-Jitsu. Obrigado Dave Camarillo, Khai Wu e James Terry por me treinarem!”, disse Zuckerberg.

Imediatamente após a divulgação das imagens, lutadores do UFC como Alexander Volkanovski, Brandon Moreno, Israel Adesanya, Mackenzie Dern, Merab Dvalishvili, entre outros, o parabenizaram por sua aventura nos tatames.

