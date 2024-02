DJs são mortos e pagodeiro é baleado em confronto de facções no Rio

Dois DJs morreram e outras duas pessoas ficaram feridas durante um intenso confronto entre grupos rivais em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (19/2). As vítimas estavam em um pagode, em um sítio no Catiri, no momento da troca de tiros.

Segundo moradores, bandidos da Vila Kennedy, integrantes do Comando Vermelho (CV), tentaram invadir áreas de traficantes na Vila Aliança e no Catiri. A área é dominada por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP).

Os tiros atingiram dois DJs que haviam tocado no evento e acabaram morrendo. Eles foram identificados como Aléx e Lorran Oliveira dos Santos, de 34 anos. Já os feridos foram o cantor de pagode Gefferson Caíque Gonçalves de Oliveira (foto principal), de 30 anos, e Jéssica Monteiro Silva, de 25 anos. Os dois permanecem internados.

Tentativa de invasão resultaram em mortes de DJs Os traficantes do CV invadiram o evento e atiraram contra os frequentadores. Ao menos quatro pessoas foram baleadas.

O cantor de pagode foi atingido na barriga e na coxa. Ele foi socorrido pela PM e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Jéssica também foi baleada e deu entrada no Albert Schweitzer por meios próprios, segundo a Polícia Militar.

Procurada, a Polícia Militar do Rio ainda não comentou a suposta tentativa de invasão. Mas, uma granada foi encontrada no sítio onde as vítimas estavam.

De acordo com a TV Globo, a ordem para o ataque teria partido do traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Urso ou Doca.

Atualmente, ele é o número 1 da facção criminosa no estado. A PM disse que reforçou o patrulhamento na região. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).

Confrontos Na última sexta-feira (16/2), um grupo de criminosos rivais entraram em confronto em Costa Barros, na Zona Norte. Além de uma intensa troca de tiros, um ônibus acabou incendiado.

Traficantes do Complexo do Chapadão, dominado pelo Comando Vermelho, tentaram invadir o vizinho Complexo da Pedreira, atualmente nas mãos do Terceiro Comando Puro.

Um dos embates foi na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, perto da estação do Metrô Engenheiro Rubens Paiva. Vídeos feitos por moradores também mostram a movimentação de criminosos nas comunidades Terra Nostra e Morro da Lagartixa.