Saiba como o CER IV ajuda na reabilitação de pacientes amputados

O Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) de Teixeira de Freitas tem um papel essencial tanto na recuperação de pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos, como na garantia da qualidade de vida das pessoas com deficiência ou com Ostomia. Um dos destaques da unidade é o trabalho de reabilitação pré e pós protetização – que utiliza a prótese enquanto uma alternativa para quem passou pelo processo de amputação de um membro.

Na fase de pré-protetização, é realizado o fortalecimento muscular, aperfeiçoamento e estabilização do coto, além do ganho de equilíbrio. Após a confecção da prótese, o usuário passa por treinos para adaptação do material até se tornar completamente apto ao uso do mesmo e receber alta do serviço. O trabalhador autônomo Antônio Ramos, por exemplo, teve uma lesão que levou à amputação transtibial (abaixo do joelho) devido a diabetes. Ele chegou na unidade em uma cadeira de rodas, com uma cicatriz que não estava completamente fechada.

De acordo com Paula Nunes, fisioterapeuta do CER IV responsável pelo atendimento aos pacientes amputados, “fizemos o trabalho de equilíbrio e fortalecimento muscular, e também tratamos da ferida juntamente com o pessoal da enfermagem, nutricionista e psicóloga. O seu Antônio tinha um coto edemaciado, por isso trabalhamos com o enfaixamento dele e a evolução foi positiva: tem força e equilíbrio bom, e aguarda a confecção da prótese”.

“Cheguei aqui em abril do ano passado em uma cadeira de rodas, passei pro andador e evolui tanto nos exercícios com a fisioterapeuta que agora posso fazer uso da muleta”, explicou o paciente. “Gosto da fisioterapeuta, da psicóloga e de todos os profissionais daqui. O atendimento é excelente”.

