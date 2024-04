Saiba detalhes da criação do look de Brunna Gonçalves para o Coachella

Erick Maia, conhecido nas redes sociais por ser stylist oficial de famosas como Deborah Secco, Simone Mendes e Camilla de Lucas, assinou look de Brunna Gonçalves para o Coachella, em parceria com Eduardo Caires. O estilista, que também é empresário da esposa de Ludmilla, deu detalhes sobre a criação da peça, avaliada em R$ 50 mil.

“Eu recebi o conceito de todo o show da Ludmilla pela diretora criativa dela. O pedido foi que a roupa da Brunna remetesse a uma joia cara, algo que a Ludmilla guardasse dentro de um cofre, representando bem o que a Brunna significa pra ela: algo de muito valor”, explicou com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira.

Erick prosseguiu: “A partir disso, começamos o processo de ir atrás de referências e desenvolver as ideias. A grife Rolex, marca de relógios caríssimos, foi a nossa inspiração para seguir com o design de relógios na roupa”.

Maia também contou em primeira mão o tempo que a peça demorou para ficar pronta. “Nós tivemos apenas uma semana pra desenvolver o look e quando a Brunna fez a primeira prova, já amou de cara! É muito gostosa a minha relação profissional com a Brunna porque ela confia muito em mim. Ela não opina em nada, ela só sustenta o look e vai!”, ressaltou.

Brunna participou do show de Ludmilla que aconteceu no Coachella no último domingo (14/4). A funkeira foi a primeira afro-latina a se apresentar no palco principal do evento, organizado na Califórnia, nos Estados Unidos. “A galera amou o look!”, observou Erick.

A peça viralizou na web nesta segunda-feira (15/4”. “Digamos que eu e a Brunna somos uma parceria de sucesso. Tudo que a gente faz reverbera muito bem e a galera se amarra! Estou muito feliz, ainda mais vendo o meu trabalho sendo visto pelo mundo todo, né? O Coachella é um dos maiores festivais de música do mundo!”, finalizou Erick Maia.

Look de Brunna Gonçalves para o show de Ludmilla no Coachella

Look de Brunna Gonçalves para o show de Ludmilla no Coachella

Look de Brunna Gonçalves para o show de Ludmilla no Coachella

Look de Brunna Gonçalves para o show de Ludmilla no Coachella

Brunna fer uma perfomance com a amada num medley com as músicas “Maliciosa” e “Maldivas”. A ex-BBB comentou a presença da esposa no festival: “Fico muito feliz de estar ao lado dela celebrando cada conquista. O convite para o Coachella foi uma felicidade enorme, senti muito orgulho dela, aliás, sinto, e teve aquela sensação boa de saber que ela merece, sabe? E eu estarei do lado dela nesse momento incrível”.