Vídeo: vaca foge de fazenda e invade loja de eletrodomésticos

Funcionários da loja precisaram unir forças para retirar a vaca do local. O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul 26/04/2023 21:07, atualizado 26/04/2023 21:07

Reprodução/Jornal da Cidade

Uma vaca ao maior estilo fujona decidiu escolher uma loja de eletrodomésticos para se refugiar ou até mesmo tirar uma soneca, nessa terça-feira (25/4). O caso curioso aconteceu na cidade de Anaurilândia, em Mato Grosso do Sul.

Não há relatos de estragos ou ferimentos contra o animal, mas os funcionários precisaram unir todas as forças para amarrar e retirar a vaca invasora de dentro do estabelecimento.

