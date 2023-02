Saiba em quem Messi votou para o “melhor do mundo”

O prêmio The Best é uma votação dos técnicos e capitães das seleções dos países filiados à Fifa. Messi em primeiro foi uma escolha mais do que justa, especialmente por ter liderado a campanha do tricampeonato mundial da Argentina.

Mas há um prêmio de “consolação” para o Brasil: Messi, como capitão da Argentina, dedicou o seu voto a Neymar. Sim, para o melhor jogador do mundo, o brasileiro é quem é o melhor do mundo. Entendeu? Os outros votos de Messi foram para Mbappé e Benzema.

No cômputo geral, Neymar ficou em 9º lugar. Thiago Silva, capitão do Brasil, também cravou o nome de Neymar no alto do pódio.

Ele teve outros 13 votos, sendo apenas mais um em primeiro lugar, dado pelo técnico da seleção do Laos, Selvaraj Vengadasalam.

O craque brasileiro teve cinco votos para 2º lugar , dentre eles o do zagueiro do Palmeiras Gustavo Gómez, capitão do Paraguai – e sete como 3º colocado.

Achei curioso Tite não ter votado em Neymar como o melhor. O ex-técnico da Seleção Brasileira escolheu esses três: o polonês Robert Lewandowski; o egípcio Mohamed Salah; e o francês Benzema.

Os mais votadosMessi (Argentina) – 52 pontosMbappé (França) – 44 pontosBenzema (França) – 34 pontosModric (Croácia) – 28 pontosHaaland (Noruega) – 24 pontosMané (Senegal) – 19 pontosÁlvarez (Argentina) – 17 pontosHakimi (Marrocos) – 15 pontosNeymar (Brasil) – 13 pontosDe Bruyne (Bélgica) – 10 pontosVinicius Junior (Brasil) – 10 pontosLewandowski (Polônia) – 7 pontosBellingham (Inglaterra) – 3 pontosSalah (Egito) – 2 pontos

