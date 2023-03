Saiba o que Ronaldo vai falar com Danilo Gentili no programa The Noite

Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história, hoje dono do Cruzeiro de Belo Horizonte, gravou entrevista com o apresentador Danilo Gentile, do SBT, na de estreia da 10ª temporada do The Noite.

O programa vai ao ar na madrugada desta terça-feira (14/3), a partir de 00h45, e nós anotamos alguns dos temas que serão abordados nesse bate-papo:

Sobre Romário

“O Romário sempre abusava dos garotos. Na época, o bullying era muito mais aceitável na sociedade, hoje em dia não é tão assim… Em 1994, eu olhava o Romário, observava ele a cada minuto do dia. Como se comportava, treinava, quando ele treinava. Como ele se movimentava no campo, como lidava com a imprensa. O Romário foi um grande professor para mim. Até nos bullyings. Algumas coisas que fiz com ele até me arrependo, como pular o muro da concentração com ele na Copa América de 1997”.

A convulsão na Copa da França

“Foi um aprendizado incrível para mim. De um tempo para cá, eu enxergo muito diferente quando vejo aquela época. Copa do Mundo é uma pressão muito grande, Seleção Brasileira… Hoje em dia está muito atual a saúde mental dos atletas, não tinha absolutamente nada disso naquela época”.

Corte de cabelo “Cascão”

“Aquele corte de cabelo foi tão fenomenal, mas não faria mais. Não era para ter feito, foi uma brincadeira. Fui no corredor e a molecada disse: ‘Que coisa horrível, ridícula, tira isso, pelo amor de Deus?’ Me desafiaram e eu deixei. Estava com uma dor no adutor e não sabia se iria jogar ou não. Me tratei o dia inteiro e eu fui para o campo com o corte. A notícia virou o meu cabelo. Ninguém falou do adutor. A proporção foi gigante, tiveram mães me atacando em todo lugar do mundo”.

O Palmeiras tem Mundial?

“Quero dizer que além do personagem Ronaldo Fenômeno e todo minha história, eu também sou um torcedor muito identificado com o Corinthians. Dito isso, não, o Palmeiras não tem Mundial, mas tem feito um trabalho impressionante”.

O drama das lesões

“Queria ter sido muito mais. Se não tivesse tido tantos problemas com os meus joelhos, acho que eu teria feito ainda mais. Acho que fiquei uns cinco anos ao todo afastado por causa das lesões. A vida de jogador de futebol não era fácil… Comparando com a atualidade, a gente vê o Messi, Cristiano Ronaldo, a consistência da carreira deles. Também sei que eles se cuidaram muito mais do que eu me cuidei, mas eu tenho muito mais histórias para contar do que eles dois juntos”.

O empresário Ronaldo

“Já tinha um tempo que eu pensava em continuar minha vida no futebol. Não queria ser treinador de jeito nenhum, acho que é uma profissão extremamente difícil e ingrata… Aí eu falei, ‘Vou pra cima comprar um clube?’ E fiz isso com o Valladolid, que deu super certo. Estamos fazendo um projeto incrível, com o time na primeira divisão. E agora tem o Cruzeiro, que, a partir do nascimento dessa lei da SAF, surgiu a oportunidade. Me joguei e falei: ‘Cara, sou capaz’. Vou ressuscitar o Cruzeiro, fazer um investimento e vencer essa também”

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!