“Vou te amar para sempre”, escreve mulher em carta a marido atropelado

A repentina morte do personal trainer Sérgio Rabelo, aos 33 anos, devastou uma família inteira. Ele foi atropelado na manhã desta quarta-feira (13/3) na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura do viaduto Israel Pinheiro, por um ônibus da Força Aérea Brasileira (FAB). Com incredulidade, a esposa da vítima, Jéssica de Oliveira, 33, se declarou para o marido: “Vou te amar para sempre”.

Os dois estavam juntos havia quatro anos e tinham uma filha, de 2. “Sempre fomos nós três juntos. Tínhamos planos e sonhos”, comentou a esposa. Ela escreveu uma carta para marido, lamentando a morte precoce do personal (leia abaixo).

“Eu estou sem chão, não sei como será sem você. Não quero acreditar que isso seja verdade! Você é o amor da minha vida e daí de cima cuida da gente. Te amo eternamente”, disse.

Jéssica presenciou o momento em que o marido foi atropelado. Ela estava com Sérgio dentro do carro quando ele desceu do veículo para atravessar a rodovia. Segundo ela, havia muito trânsito na pista e eles pararam para que ele pegasse um ônibus e seguisse para o trabalho, como faziam rotineiramente.

sergio rabelo atropelado eptg2

Sérgio deixa uma filha de dois anos Arquivo Pessoal

sergio rabelo atropelado eptg

“Você era minha fortaleza”, destacou Jéssica Arquivo Pessoal

Nesse momento, o ônibus da FAB atingiu Sérgio, que morreu no local.

“Sempre falávamos da nossa velhice juntos. Não sei porque você foi embora tão cedo, você marcou minha vida e eu sempre vou te levar no meu coração. Vai ser difícil sem você nem sei por onde começar”, destacou a esposa na carta.

Ela detalhou que Sérgio era um pai cuidadoso e amoroso. Recentemente, o casal comprou uma cama maior para que a filha de dois anos pudesse dormir com eles. “Ele falava que ela ia dormir até quando ela quisesse”, disse Jéssica. “Você era minha fortaleza. Não vou deixar nossa pequena esquecer de você”, completou.

Apaixonado pelo Flamengo, Sérgio profetizou o ano para o rubro-negro sob a liderança do técnico Tite após a vitória contra o Fluminense no último sábado (9/3). “Pode escrever que esse ano o Flamengo vai ganhar tudo”, lembrou Jéssica.

O profissional de educação física também brincava que a filha seria jogadora do clube carioca, e que os três se mudariam para o Rio de Janeiro na intenção de acompanhar o sucesso da filha.

Acidente O ônibus da FAB trafegava pela faixa exclusiva, mas não conseguiu desviar e atingiu o pedestre.

A reportagem apurou que o veículo transportava militares e seguia na velocidade da via. A vítima morreu na hora. Jéssica não se feriu, mas ficou em estado de choque e precisou ser levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Atropelamento EPTG 3

Vítima morreu na hora Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Atropelamento EPTG 2

Acidente aconteceu na altura do viaduto Israel Pinheiro Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Atropelamento EPTG 1

Ônibus da Força Aérea Brasileira atingiu pedestre na faixa exclusiva Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Equipes do Departamento de Estrada de Rodagem (DER-DF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acompanharam a ocorrência. Durante o atendimento, a faixa exclusiva da EPTG ficou bloqueada no sentido Taguatinga–Plano Piloto.

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira confirmou e lamentou o ocorrido. “Na ocasião, um ônibus pertencente à instituição seguia dentro dos limites de velocidade, quando colidiu com um pedestre que atravessava a via em local não autorizado para a passagem. A FAB expressa condolências e destaca que acompanha a ocorrência”, ressaltou o texto.

Carta “Meu amor, meu melhor amigo e companheiro,

Não sei descrever a dor que estou sentindo, mas tenho que ser forte pela nossa filha. Sempre fomos nós três juntos, tínhamos planos e sonhos. Você era quem me levantava, quem sempre tinha algo positivo para me falar. Sempre falávamos da nossa velhice juntos.

Não sei porque você foi embora tão cedo, você marcou minha vida e eu sempre vou te levar no meu coração, vai ser difícil sem você nem sei por onde começar. Você era minha fortaleza!

Não vou deixar nossa pequena esquecer de você. Você era um pai incrível, protetor, amigo e atencioso. Sempre falava que a Olívia ia jogar no Flamengo e que íamos embora pro Rio de Janeiro. A gente ria muito juntos, fazíamos palhaçadas.

Você comprou uma cama maior para Olívia dormir com a gente e falava que ela ia dormir até quando ela quisesse. Eu estou sem chão, não sei como será sem você, não quero acreditar que isso seja verdade!

Eu vou te amar para sempre. Você é o amor da minha vida e daí de cima cuida da gente.

Te amo eternamente”