Saiba por que Jenny Miranda faltou gravação na Record TV

O nome de Jenny Miranda foi um dos assunto mais comentados no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (22/12), após não comparecer a gravação de A Fazenda – A Última Chance, que aconteceu nesta tarde, na Hora do Faro. Muitos fãs do reality rural se questionaram por que a influenciadora não participou do programa, que reuniu todo o elenco da atração dirigida por Rodrigo Carelli.

“Por que a Jenny não foi? Agora que ela é aclamada por ter fomentado a expulsão da expulsa”, perguntou uma internauta. “O que aconteceu com a Jenny?”, questionou outra. “A Jenny não est[a por quê?”, apontou uma terceira.

A coluna Fábia Oliveira que está ligada em tudo, procurou a mãe de Bia Miranda para saber a razão de não ter ido ao quadro apresentado por Rodrigo Faro. Rápida e objetiva, Jenny falou com esta jornalista. “Não pude ir porque tinha que pegar meu filho”, esclareceu com exclusividade. Miranda é mãe de Enrico, de 5 anos.

Na quinta-feira (21/12), antes da final de A Fazenda 15 ir ao ar, a moça tentou fazer uma live dos bastidores, mas foi interrompida pela plateia, eu entoou um sonoro coro: “Rachel, protagonista!”. As pessoa gritavam enquanto Jenny falava com seus seguidores.

Fim do casamento

Jenny Miranda e Fábio Gontijo não formam mais um casal. A notícia foi confirmada pela própria influenciadora, nesta segunda-feira (4/12), pelos stories do Instagram. Ela apareceu chorando, contou que a decisão partiu do médico e garantiu que não tem traição envolvida.

“Oi, gente. Boa tarde. Bom dia, né? Seguinte, acabei de desembarcar do navio [do Alexandre Pires que os dois estavam curtindo juntos]. Queria estar vindo postar bastante conteúdo pra vocês, mas infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele”, começou.

Em seguida, Jenny deu a notícia: “E eu vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal. Em respeito a nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, que fosse acontecer, aconteceu”.

E confirmou de quem foi a decisão: “Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele. Não fui eu que larguei dele. Que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado enquanto eu tava na Fazenda. Realmente ele ficou”.