São Paulo teve abril com calor recorde e chuvas muito abaixo da média

São Paulo — A cidade de São Paulo teve um mês de abril com chuvas muito abaixo da média histórica e calor bastante acima do esperado para a época, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (2/5) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As medições oficiais são realizadas no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

Segundo o Inmet, só choveu em dois dias do mês e a precipitação acumulada foi de apenas 16,6 mm em abril. A média é de 87 mm. Ou seja, houve um desvio de 81% a menos do que o esperado.

calor10

Pedestre se protege do sol com jornal em trecho da Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Não foi só o tempo seco que surpreendeu o paulistano em abril. O calorão fora de época também aponta para uma anormalidade.

De forma geral, a média das temperaturas máximas foi de 29,5°C, bem acima dos 26,6°C esperados para o mês — 2,9°C a mais que o normal. Foi o recorde para um mês de abril, ao lado do registrado em 2016. A máxima absoluta foi no dia 5, com 32,8°C.

As temperaturas mínimas também ficaram bastante acima do que costuma ser registrado no mês. Em média, elas ficam em 17,5°C, mas em abril deste ano chegaram a 19,4°C.