Saiba quanto a Band vai pagar à dupla Fla-Flu durante o Cariocão/23

Flamengo x Audax, às 21h30 desta quinta-feira (12/1), no Maracanã, será a primeira transmissão da Band no Cariocão/23, depois de semanas de intensa discussão na FERJ, que terminou sem os quatro grandes chegarem a um consenso.

Flamengo e Fluminense fecharam um acordo com a Band e receberão, respectivamente, R$ 20 milhões e R$ 14 milhões ao longo da temporada. Os outros clubes menores que participam do Estadual receberão, cada, R$ 2 milhões.

Vasco e Botafogo decidiram não aceitar o que foi proposto pela Band e, até a véspera do início do torneio, não se sabia quem iria transmitir seus jogos. Somente no final da noite de terça-feira (10/1), a LiveMode rechou acordo e adquiriu os direitos dos seus jogos. Com isso, a transmissão se dará nos canais digitais do influenciador Casimiro Miguel, a Cazé TV. Este tipo de acordo só foi possível por conta da Lei do Mandante.

As estreias das duas equipes devem ser transmitidas na Cazé TV. O Vasco enfrenta o Madureira neste sábado, às 18h, em São Januário, enquanto o Botafogo encara o Audax, no domingo, às 16, no Nilton Santos.

Como acontece todos os anos, os clubes grandes aproveitam o mês de janeiro para fazer uma espécie de pré-temporada, de forma que os principais jogadores dessas equipes são poupados nas primeiras rodadas.

A provável escalação do Flamengo, por exemplo, para esse jogo de estreia é esta: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo, Thiaguinho, Matheus França, Werton e Mateusão.

O pessoal da Band – que pagará toda essa grana pelos direitos de transmissão – vai ter que se esforçar um bocado para tentar atrair (e segurar) a audiência da torcida flamenguista. O técnico Vitor Pereira escalou um time de garotos para enfrentar o Audax.

