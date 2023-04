Geraldo Luís deixa mensagem enigmática e web aponta indireta à Record

O apresentador da Record TV, Geraldo Luis, não tem agradado aos diretores da emissora e, nesta quarta-feira (19/4), usou suas redes sociais para fazer um desabafo enigmático. “Não se abandone no caminho da sua luta. Deus tudo olha e cuida”, disse ele.

Logo, a web atribuiu a postagem como uma indireta à emissora do Bispo Macedo, já que de acordo com site Notícias da TV, o artista revelou o desejo de ficar à frente de uma atração dominical, porém sabendo que não tinha espaço na grade do canal, ele ofereceu sua imagens às concorrentes, como a Rede TV!.

“Não desista jamais de você. A caminhada faz parte e viemos aqui para uma grande caminhada, uma grande aprendizagem. Haja o que houver, prestem bem atenção, não desista de você! A cada dia que passa, creia mais. Eu tenho um Deus vivo, um Deus justo, um Deus maravilhoso”, falou nas imagens.

Outra declaração dele que também não caiu graças na alta cúpula da Record foi que ele afirmou, em entrevista ao TV Fama, exibido na emissora em que ele se ofereceu para trabalhar, onde confidenciava que “evita ter amigos na televisão, já que vê todos ao seu redor como interesseiros”.

Na publicação, comentários como “adoro suas palavras, o SBT poderia te levar pra lá!” e “Geraldo vai pra Globo, você merece um lugar que te dê valor. Você é melhor do Brasil!” davam a entender que o público acompanhou a treta e também quer vê-lo em outro canal.