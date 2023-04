Saiba quanto custou a festa de 28 anos de Ludmilla no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla comemorou os 28 anos com uma festa na Zona Sul do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (24/4). A celebração foi em um beach club e, além de reunir famosos, contou com show do colega Belo.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Uol, Ludmilla desembolsou R$ 700 mil para receber os convidados.

Entre os famosos que marcaram presença, estavam Luciano Huck, Pedro Scooby, Gloria Groove, Boca Rosa, Pocah e Regina Casé.

