Vídeo. Alane ironiza desmaio no BBB24: “Sou atriz, vtzeira”

Nesta quarta-feira (7/1), em conversa com Marcus Vinícius, Deniziane e Leidy Elin, Alane ironizou o fato de ter desmaiado após ser confrontada por Nizam. A paraense debochou quando o comissário de bordo falou que ela havia fingido o incidente. “Eu sou atriz, vtzeira”, disse aos risos.

“Eu fingi desmaio, Brasil! Eu sou atriz, sou vtzeira. Planejei tudo desde o início e acreditaram. Eu pensei: essa festa precisa de um esquenta. Pah!”, continuou.

E seguiu, caindo na risada: “[Pensei] Tem duas fendas no meu vestido, vou desmaiar com as fendas, assim [fazendo o gesto], abertas”. Anny continuou: “Amiga, você desmaiou muito bonito, né? E seu vestido ainda te ajudou, porque você caiu com ele no meio das pernas e não mostrou nada”.

Alane confirmou: “Foi tudo pensado, amiga, tudo pensado!”. E a ficante de Matteus relembrou sua reação na ocasião: “E eu, amiga? Eu juro por Deus, o melhor meme. Eu falando ‘encosta nela’. Eu cheguei gritando: ‘não encosta nela’”.

A dançarina, que não parava de rir, relembrou a situação: “Eu me lembro que ele me colocou na cadeira e eu acordei gritando ‘não quero casar no BBB, não quero casar’. Jesus amada!”.

Anny concluiu fazendo uma observação, enquanto dava gargalhadas do bate-papo: “Eu gravei essa cena. É o único episódio que eu não quero perder quando sair daqui”.

