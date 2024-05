Saiba quem é a blogueira sequestrada por gêmeos e levada a motel

Sequestrada e mantida em cativeiro por dois criminosos armados, a blogueira Vandressa Verônica Sabino Santos, conhecida como Índia Marley, não sabe se vai seguir com a carreira de influenciadora digital. A mulher foi ameaçada por horas e chegou a ficar algemada no quarto de um motel em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (22/5).

Com mais de 170 mil seguidores no Instagram, a jovem costuma exibir rotina de luxo, frequentando hotéis caros e fazendo festas badaladas. Paga para divulgar jogos de azar em seu perfil, a blogueira destacou que o “jogo do tigrinho” mudou a vida dela. A mulher também exibe motos adquiridas com a renda dos jogos.

Após o resgate, a influenciadora digital postou foto com um policial que participou da operação e narrou que “nasceu de novo”.

Entenda Vandressa Santos e seu amigo, Marlon Nascimento da Silva, saíram de um hotel, por volta das 12h. As vítimas foram abordadas no momento em que aguardavam um carro de aplicativo.

Os criminosos e irmãos gêmeos Vilson Rodrigues de Oliveira e Vilmar Rodrigues de Oliveira estavam armados e usavam fardas e distintivos falsos da Polícia Civil.

Já no cativeiro, os gêmeos verificaram que a influenciadora tinha apenas R$ 400 na bolsa. Eles chegaram, então, a ameaçar cortar o dedo da vítima, caso a família não realizasse a transferência de R$ 200 mil.

Blogueira Vandressa Verônica Sabino Santos A Polícia Civil foi acionada e, cerca de duas horas depois, localizou as vítimas no Ville Motel. Os criminosos foram presos em flagrante. Os homens estavam com pistolas, carregadores, uniformes falsos da polícia e um celular. O carro usado no sequestro também foi apreendido.

De acordo com os agentes, a dupla já era investigada por integrar uma quadrilha. Eles costumavam estudar a rotina das vítimas e já tinham tentado sequestrar a influenciadora antes.