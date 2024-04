Saiba quem é o jogador de futebol que viveu affair com Pabllo Vittar

Divulgação

1 de 1 Fotografia colorida mostrando Pabllo Vittar-Metrópoles – Foto: DivulgaçãoA revelação de Pabllo Vittar sobre um suposto affair com um jogador de futebol famoso acendeu a curiosidade dos internautas sobre a identidade do atleta. De acordo com o colunista Leo Dias, o mistério acabou: trata-se de Polidoro Júnior.

Polidoro é zagueiro, tem 27 anos e ficou conhecido por namorar a ex-A Fazenda Jojo Todynho. Jogando pelo time US Ivry, na França, o rapaz também se relacionou com Karol Conká.

Polidoro Junior

Polidoro Júnior namorou Jojo Todynho e Karol Conka Reprodução/Instagram

polidoro junior 1

O zagueiro Polidoro Júnior Reprodução/Instagram

polidoro junior 2

Polidoro Júnior jogou pelo São Caetano Reprodução/Instagram

Karol Conká e Polidoro Junior

Karol Conka e o jogador Reprodução/ Instagram

Jojo e Polidoro

Jojo Todynho está passando maus bocados para ter paz na vida depois que terminou o namoro relâmpago com jogador Reprodução/Instagram

Declaração de Pabllo Pabllo Vittar revelou, durante participação no programa Sabadou com Virginia, no SBT, nesse sábado (20/4), que já viveu um affair com um jogador brasileiro. A revelação aconteceu durante o quadro Se Beber Não Fale, quando a cantora foi questionada sobre qual o homem mais famoso já se envolveu.

“Eu posso falar a profissão porque tem várias pessoas, mas o nome eu não posso falar. A profissão é jogador de futebol. Joga no Brasil. É mais alto que eu”, contou Pabllo.

Celso Portiolli, que participava do programa, afirmou que o rapaz deveria ser goleiro e Pabllo disparou: “Ele não é goleiro, mas tem habilidades com bolas”.

