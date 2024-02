Saiba quem são os pré-candidatos à Presidência da OAB-DF

As votações ocorrem só em novembro, mas as eleições da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) movimentam os bastidores da advocacia brasiliense desde já.

Os novos gestores da seccional terão em mãos um orçamento anual de aproximadamente R$ 30 milhões. Uma das instituições mais tradicionais da capital federal, a OAB-DF tem 78 mil advogados inscritos, dos quais 50 mil estão em situação regular.

O atual presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Júnior, está no segundo mandato e disse que, agora, pretende se candidatar a conselheiro federal, abrindo ao grupo de aliados a possibilidade de preencher as vagas de candidatos a presidente e a vice da seccional.

Do lado de Délio, há ao menos três mulheres pré-candidatas à cabeça de chapa: a conselheira federal Cristiane Damasceno; a atual vice-presidente da OAB-DF, Lenda Tariana; e a secretária-geral-adjunta, Roberta Queiroz. O secretário-geral da seccional, Paulo Maurício, também está no páreo.

Na oposição, diferentes grupos se movimentam para lançar candidaturas. Nomes conhecidos desde as últimas eleições, em 2021, devem entrar na disputa novamente. É o caso da advogada especialista em direito previdenciário Thais Riedel, que ficou em segundo lugar no último pleito, com 31,06% dos votos válidos.

Renata Amaral, que encabeçou outra chapa nas eleições anteriores e ficou em terceiro lugar, com 9,96% dos votos, também se coloca como pré-candidata.

O criminalista Cleber Lopes surgiu nos últimos dias como possível candidato a presidente da OAB-DF. Ele integra o grupo mais próximo ao governador Ibaneis Rocha (MDB), que presidiu a seccional entre 2013 e 2015. Nessa quinta-feira (1º/2), o chefe do Executivo local confirmou que os aliados dele se mobilizam em torno do advogado, mas ficará “quieto por enquanto”.

Outros nomes próximos a Ibaneis que estão de olho na OAB-DF são Everardo Gueiros, ex-secretário de Projetos Especiais, e Ricardo Peres, ex-presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF).

Os pré-candidatos têm conversado entre si. A tendência é de que aliados cheguem a um consenso sobre a formação das chapas e que grupos se unam em torno de projetos em comum para conseguir mais votos.

Confira os pré-candidatos à Presidência da OAB-DF:

Cristiane Damasceno Advogada Cristiane Damasceno Cristiane Damasceno é pós-graduada em direito processual penal e tem mestrado em direito constitucional. Atualmente, é conselheira federal e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Na gestão de 2019 a 2021, atuou como vice-presidente da OAB-DF.

Lenda Tariana Vice-presidente da OAB-DF, Lenda Tariana Lenda Tariana tem pós-graduação em processo civil e faz mestrado em direito econômico e desenvolvimento. Ela atua como vice-presidente da OAB-DF e diretora da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil (ABPC). Lenda é sócia do escritório Amaury Nunes Advogados e atua na área de direito da empresa.

Renata Amaral Advogada Renata Amaral Renata tem especialização em direito marítimo e pós-graduação em direito internacional público. A advogada atua nos tribunais superiores. Renata também luta pela garantia dos direitos das mulheres e pela erradicação das formas de violência de gênero. Já presidiu a Comissão da Mulher Advogada e é cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero. Ela é sócia do escritório de advocacia Zveiter.

Roberta Queiroz Secretária-geral-adjunta da OAB-DF, Roberta Queiroz Roberta tem mestrado em direito e dá aulas de direito civil e direito processual civil. É conselheira da OAB-DF desde 2020 e, daquele ano em diante, atuou como secretária-geral-adjunta da seccional. Roberta é sócia do escritório Souza, Bueno & Queiroz.

Thais Riedel Advogada Thais Riedel Tem especialização em direito processual civil e direito previdenciário, mestrado em direito previdenciário e doutorado em direito constitucional. Foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF entre 2013 e 2018 e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB. Em 2021, candidatou-se a presidente da OAB-DF e ficou em segundo lugar, com 9.192 votos – 31,06% do total.

Cleber Lopes Advogado Cleber Lopes É pós-graduado em direito público e atua como advogado criminalista. Foi professor de direito penal e de processo penal por 14 anos, além de conselheiro da OAB-DF de 2007 a 2009. Também presidiu a 1ª Turma do Tribunal de Ética da OAB-DF e atuou como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) de 2012 a 2015.

Everardo Gueiros Advogado Everardo Gueiros É especialista em direito processual civil e direito eleitoral. Atuou como conselheiro da OAB-PE e presidiu a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAA-DF) entre 2010 e 2012. Everardo foi desembargador do TRE-DF de 2016 a 2018 e secretário de Projetos Especiais do Distrito Federal.

Paulo Maurício Siqueira Secretário-geral da OAB-DF, Paulo Maurício Paulo Maurício foi tesoureiro da OAB-DF entre 2019 e 2021 e, atualmente, é o secretário-geral da seccional. Tem pós-graduação e mestrado em direito tributário, área na qual atua como advogado e professor universitário.

Ricardo Peres Advogado Ricardo Peres Tem pós-graduação em direito público e mestrado em administração pública, além de experiência em tribunais superiores. Atuou na área trabalhista e se especializou no setor agropecuário. Foi presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Inas-DF) de 2019 a 2020. É sócio da Peres & Novacki Advocacia e Consultoria.