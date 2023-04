Salvador ganhará filial do badalado bar Tatu Bola no segundo semestre de 2023

O grupo Alife Nino, que possui mais de 30 estabelecimentos em pouco mais de 10 anos – alguns ocupam praticamente um quarteirão inteiro na Rua Jerônimo da Veiga, em São Paulo -, planeja expandir a atuação por todo o país.

Em Salvador, de acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, a empresa abrirá uma filial do badalado bar Tatu Bola, no segundo semestre de 2023, em espaço já definido na Pituba. Será a segunda unidade no Nordeste: a primeira é na Avenida Boa Viagem, no Recife.

Além de São Paulo e Recife, o bar possui unidades em São Bernardo, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Goiânia e Belo Horizonte.

O Tatu Bola faz parte de uma rede de sucesso que segue a mesma fórmula em todas as unidades: fitinhas do Senhor do Bonfim a decorar o teto, pop rock ao vivo e cardápio bem variado.

