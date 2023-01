Zezé di Camargo elogia Allan dos Santos em show nos Estados Unidos: ‘Representa milhões de brasileiros’

Artista apontou para o criador do canal Terça Livre, que acompanhava o show na plateia, e bateu palmas para o jornalista; momento foi compartilhado pelo periodista em seu canal no Telegram

WESLEY SANTOS/AE/AEP/ESTADÃO CONTEÚDO

Zezé di Camargo visto canta em show da turnê “Encontro de Gigantes”, no Palco Pepsi on Stage, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2011



O cantor Zezé di Camargo realizou um show em Miami no último domingo, 1º, e aproveitou a apresentação em solo norte-americano para enviar uma mensagem ao jornalista Allan dos Santos. Sobre o palco, o artista brasileiro se abaixou e apontou para o criador de conteúdo político que, atualmente, vive nos Estados Unidos. “Allan, vou falar uma coisa aqui. Você representa milhões de brasileiros, principalmente a mim. Eu gostaria de ter a grandeza e a coragem que você tem. Me deixe viver a minha vida, vai. Deixa a gente viver a nossa vida! Vamos viver a nossa vida!”, disse o sertanejo. A câmera que registra as cenas, então, vira para Allan e mostra o jornalista com a mão no peito agradecendo a vibração do artista e os cumprimentos do cantor. Em seu canal no Telegram, Allan compartilhou o momento em que Zezé demonstra apoio ao seu trabalho. Recentemente, dos Santos teve seu passaporte cancelado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além do cancelamento, ainda há um pedido de prisão preventiva ordenada pelo magistrado em outubro de 2021 e, com isso, Moraes determinou a inclusão do nome de Allan na lista de Difusão Vermelha da Interpol e que o Ministério da Justiça inicie o processo de extradição do jornalista – o que ainda não aconteceu.