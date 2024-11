Salvador será sede da XII Edição das Olimpíadas Especiais das APAEs da Bahia

Entre esta quarta-feira (6) e o próximo sábado (9), Salvador será palco da XII edição das Olimpíadas Especiais das APAEs da Bahia, evento cujo objetivo é promover a inclusão por meio do esporte. A competição reunirá cerca de 400 participantes de 20 unidades das APAEs do estado, que disputarão em nove modalidades: Futsal, Natação, Bocha, Ginástica Rítmica, Handebol, Futsal Society, Capoeira, Futsal Down e Atletismo. As provas ocorrerão no Complexo Esportivo da Escola de Saúde e Formação Militar do Exército, na Pituba.

Derval Evangelista, presidente da APAE Salvador, destacou o propósito do evento é revelar novos talentos para o esporte e propor momentos de união e superação.

“Este evento não apenas celebra o talento e a determinação dos participantes, mas também busca revelar novos talentos e proporcionar momentos de superação e união. As Olimpíadas Especiais são um espaço onde a garra e o empenho dos participantes são colocados em destaque, reafirmando a importância do esporte como ferramenta de inclusão”, explicou Derval.

Organizada pela Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA), a competição acolherá representantes de municípios baianos como Camaçari, Santo Amaro, Jequié, Riachão do Jacuípe, Canavieiras, entre outros.