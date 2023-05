Samantha Schmütz relembra amizade com Paulo Gustavo e desabafa: “Ninguém era como a gente”

Samantha Schmütz usou as redes sociais, nesta sexta-feira (12/5), para relembrar o amigo Paulo Gustavo, morto em decorrência de complicações da Covid-19 em maio de 2021. Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar o Decreto de Regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos para o setor cultural, a atriz fez um longo desabafo e recebeu o apoio de internautas.

No texto, Samantha contou da ajuda que deu a Paulo no início da carreira e que foi o pontapé para que ele começasse o projeto de Dona Hermínia, sua personagem mais famosa, inspirada em sua mãe Déa Lúcia. A atriz chega a mencionar que os dois tinham um magnetismo sem igual e citou uma hashtag sobre “apagamento” que muitos entenderam como um desabafo pela artista não ser lembrada nas homenagens ao pai de Romeu e Gael.

“#Apagamento – O magnetismo é uma coisa que não se explica, não se pode tocar, não pode ser visto mas existe e é mais forte do que tudo… Assim aconteceu comigo e Paulo Gustavo… Deus quis que a gente se atraísse e colocou entre nós um magnetismo fortíssimo, pois desse magnetismo muitos frutos viriam”, começou ela.

Samantha continuou: “Quando conheci o Paulo eu já trabalhava no teatro, ele tinha o sonho de ser ator… Acho que ele viu em mim o quanto era possível e viável realizar esse sonho. Eu levava ele para cima e para baixo, eu tinha carro e ele não, eu tinha um pouco de grana, ele não tinha um puto no bolso… Eu levava ele em todas as minhas peças, eu levava ele pra ficar nas coxias, para que alí, ele pudesse alimentar ainda mais seus sonhos e conhecer as pessoas do meio artístico, inclusive fez alí uma grande amiga Malu Valle, que mais tarde dirigiria sua primeira peça com Fábio Porchat”.

Ela, então, relembrou: “Ele estava doido para pisar no palco mas eu falava pra ele: ‘o palco é sagrado, você precisa estudar antes de subir aqui’. E assim ele o fez. Foi trabalhar numa loja de sapatos de luxo da nossa amiga Bia Coelho para completar o valor que a sua ‘mãedrasta’ dava pra ele pagar os estudos! Um certo dia, fomos assistir ‘O Surto’, espetáculo de uns amigos também formados na Cal, que eu conhecia, e ao final do espetáculo fui ao camarim dar parabéns e levei o Paulo. Eles me convidaram pra fazer uma participação, eu aceitei, mas falei assim (Paulo estava do meu lado): ‘vocês têm de chamar ele, ele tem uma personagem maravilhosa… uma mãe’. Ele me olhou com um olhar arregalado, como se dissesse: ‘tá doida, não tenho personagem’. Eu dei uma apertada na coxa dele e uma olhada tipo: ‘fica quieto e deixa comigo’, pois na verdade ele imitava a mãe dele no bar, nas festas mas não tinha nada pronto da personagem que, no futuro, se chamaria Dona Hermínia e se tornaria a mãe mais amada do Brasil”, escreveu.

A atriz contou que ajudou Paulo Gustavo a preparar a cena em sua própria casa. “Eu falei: ‘pode deixar que amanhã ele vai trazer uma cena pronta pra vocês verem’. Corremos contra o tempo, chamamos filbraz, fomos pra casa da minha avó e ali criamos a primeira cena da vida de Paulo e Dona Hermínia, a primeira coxia dele foi o meu quarto”, disse ela.

E finalizou: “Quem diria que aquela luz que tive no camarim, hoje estaria ajudando a subsidiar a cultura de um país inteiro! Viva Paulo, viva o magnetismo… O nosso era imbatível, ninguém era como a gente. Quando estávamos juntos, não tinha pra ninguém… Ninguém era mais engraçado do que nós dois juntos… A nossa criatividade combinada era uma bomba… Viva a lei Paulo Gustavo, e viva a lei do retorno… A história que Deus escreveu, jamais será apagada, pois assim como o magnetismo, ela existe fortemente, quer queiram ou não! #apagamento”.

Nos comentários da publicação, internautas deram apoio à Samantha e mencionaram a questão do apagamento. “Sabia que não havia percebido esse apagamento? Tens razão! Injusto , PG e você têm história, merece ser dita também”, disse uma pessoa. “Não entendo a razão de tentarem desvincular as imagens de vocês dois. Foram grandes amigos e todos sabem disso”, completou outra.

“Só quem te conhece sabe o quanto você ajuda várias pessoas. Sou grata por tudo que faz por nós. Quem te conhece sabe a grande profissional que és. O quanto se dedica para sempre oferecer o melhor”, elogiou mais uma. “Não importa o que, quem ou como fazem, jamais apagarão o legado que vocês construíram. É isso que vale”, opinou uma quarta.