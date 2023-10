Sâmia Bomfim pede seriedade em investigação sobre execução de médicos no Rio: ‘Estamos destroçados’

Em suas redes sociais, a deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) se manifestou pela execução de três médicos na madrugada da última quarta-feira, 5, em um quiosque da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Em sua publicação, a parlamentar pede celeridade nas investigações e partilha que está destroçada. Um dos profissionais assassinados é seu irmão. “Eu e minha família agradecemos por todas as mensagens de solidariedade. Expresso também nossas condolências aos familiares de Marcos e Perseu. Meu irmão era um homem incrível, carinhoso, alegre, nosso orgulho. Que haja celeridade e seriedade na investigação. Estamos destroçados!”, escreveu. Sobre o ocorrido, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ressaltou que haverá parceria entre a PF (Polícia Federal) e a Polícia Civil na investigação do caso, destacando que há duas ou três linhas de apuração sobre as circunstâncias do crime. “A PF, desde as primeiras horas após o crime, está agindo. Conversei com o Cláudio Castro (governador do Rio de Janeiro) e estabelecemos essa parceria. A Polícia Civil detém o inquérito e a PF está colaborando com sua inteligência e investigação. Há uma visão clara de que se trata de uma execução e não de um crime patrimonial. Pela própria dinâmica isso fica bem evidenciado”, afirmou o ministro.

