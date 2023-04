Sandra Annenberg é um dos principais destaques da emissora e conquistou seu espaço com carisma e profissionalismo 22/04/2023 10:43, atualizado 22/04/2023 10:43

Reprodução/Instagram

Sandra Annenberg é uma das apresentadoras mais bem pagas da Globo. Talvez você não saiba, mas mesmo aparecendo só uma vez por semana, ela ganha mais que muitos jornalistas que aparecem direto.

Com prestígio e renome, Sandra Annenberg se tornou apresentadora do Globo Repórter por conta de uma manobra da Globo para alavancar o Jornal Hoje. Ela saiu contrariada e triste, pois, era apaixonada por jornalismo. Mas, no comando do outro jornal, as coisas não ficaram ruins para ela.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga o Metrópoles Fun no Instagram.

Mais lidas