Vídeo: bandido enxuga lágrimas de vítima durante assalto a farmácia

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida mostra bandido enxugando rosto de vítima durante assalto a uma farmácia no interior de São Paulo – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSão Paulo – Um bandido assaltou uma farmácia no bairro Parque São Bento, em Itapetininga, interior de São Paulo, na tarde dessa segunda-feira (4/3) e levou o dinheiro do caixa, além do carro de uma cliente.

Durante o roubo, o criminoso armado chegou a enxugar as lágrimas da vítima que teve o veículo roubado. Câmeras de segurança registraram a abordagem.

Depois de pegar o dinheiro do caixa, o bandido foi com a mulher até onde ela estacionou o carro. No local, ela tirou o filho de dentro do carro e o assaltante fugiu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro foi localizado na manhã desta terça-feira (5/3), no bairro Vila Sottemo. Ninguém foi preso até o momento.

A Polícia Civil investiga o caso. Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não encontrou nenhuma ocorrência sobre o caso.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de São Paulo e receber notificações em tempo real?