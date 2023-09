São Paulo bate novo recorde de calor com termômetro marcando 34,5ºC

A cidade São Paulo teve nesta sexta-feira, 22, o dia mais quente do ano, com temperatura máxima de 34°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). A média recorde foi registrada no último domingo dia 18, quando os termômetros chegaram aos 33,2°C. Na tarde desta sexta-feira, o bairro mais quente foi Perus, na zona norte, com 35,5°C, seguido por Pinheiros e Butantã, na zona oeste, com 35,1°C e 35,0°C, respectivamente. O banco de dados do órgão municipal, mostra que o clima está seco e setembro teve nível de chuva abaixo do esperado, com registro de 46,8 mm, o que equivale a aproximadamente 68,5% dos 68,3mm esperados. A Defesa Civil paulistana decretou estado de atenção para altas temperaturas desde o dia 21/09/23 às 18h00. Já em relação à umidade relativa do ar, a instituição encerrou o estado de atenção às 15h15 desta sexta-feira.

Já nos próximos dias, haverá fortalecimento da massa de ar quente e seco em grande parte do país. Por isso, a previsão é de novos recordes de temperatura máxima até o domingo, 24, na capital paulista. Este fim de semana, marca também o fim do inverno e a chegada da primavera, que começará no sábado, 23, às 03h50. O sábado também será marcado por forte calor desde as primeiras horas da manhã, que deverá registrar poucas nuvens e predomínio de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 19°C na madrugada e a máxima pode superar os 34°C, enquanto as menores taxas de umidade do ar permanecem acima dos 28%. O dia vai terminar com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Já no domingo, 24, o dia promete ser de sol forte e muito calor. A madrugada deve registrar termômetros por volta dos 20°C e sensação de tempo abafado. A expectativa é de um novo recorde de temperatura máxima do ano, que poderá atingir os 36°C no período da tarde. A umidade do ar estará em declínio nas horas de maior aquecimento, com valores mínimos próximos aos 23%. Não há previsão de chuva para a capital e Região Metropolitana.

