Thiago Brennand tem prisão mantida pela Justiça de SP após passar por audiência de custódia

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu manter a prisão do empresário Thiago Brennand. A audiência de custódia foi realizada na manhã deste domingo, 30, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Segundo o TJ-SP, Brennand passou por uma audiência no plantão criminal que foi conduzida pelo juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto. De acordo com o TJ-SP , “como a prisão foi decretada em processos em andamento, na audiência de hoje foi analisada apenas a regularidade no cumprimento da prisão e de seus direitos constitucionais e o acusado permanecerá preso”. O empresário chegou ao Brasil na tarde deste sábado, 29, depois de ser extraditado dos Emirados Árabes Unidos. Depois de chegar ao Aeroporto de Guarulhos, Brennand foi escoltado pela Polícia Federal (PF) até a Superintendência da Corporação, onde passou a noite.

O empresário é acusado de agressão, estupro e cárcere privado em cinco inquéritos diferentes. Ele foi preso no dia 17 de abril em Abu Dhabi, após os Emirados Árabes Unidos aceitaram o pedido de extradição do brasileiro. O empresário estava em Abu Dhabi desde setembro de 2022 e chegou a ser preso em outubro. Entretanto, ele pagou fiança e respondeu ao processo de extradição em liberdade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comemorou a chegada de Brennand ao Brasil. ““Notório agressor de mulheres já no Brasil, trazido pela Polícia Federal, depois de ter fugido do nosso país. Vitória da Justiça sobre a impunidade. Parabéns a todos da nossa equipe e de outros órgãos, que efetivaram a cooperação jurídica internacional. Que o fato sirva de mensagem contra outros agressores”, escreveu o ministro em suas redes sociais.