São Paulo publica decreto que autoriza pagamento de piso salarial de professores

O decreto do governo do Estado de São Paulo sobre o pagamento do piso salarial para os professores do Estado foi publicado no Diário Oficial deste sábado, 18. Com essa nova fórmula de pagamento, o valor do piso dos docentes passa de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Esse aumento representa um incremento salarial de 15% para os docentes. Serão mais de 109 mil professores ativos e inativos que serão beneficiados por esse novo decreto. O pagamento do mês de janeiro será feito de forma retroativa durante o mês de março. As categorias de professores que vão receber o benefício são a categoria 2 e professores da educação básica categorias 1 e 2. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, com esse novo incremento, os alunos da rede estadual de ensino terão um melhor aprendizado com seus professores tendo um salário mais alto e tendo mais capacidade e vontade de trabalhar e, assim, ensinar os alunos da rede estadual.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha