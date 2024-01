São Paulo registra casos de bactéria que causou surto de pneumonia na China

São Paulo registrou cinco casos da bactéria que causou um surto de pneumonia na China. Crianças de cinco e quatro anos, de Santo André, região da grande São Paulo, foram diagnosticadas com o vírus, outras três também manifestaram sintomas, contudo, o teste foi negativo. O surto foi notificado pelo pai de uma das crianças. A primeira criança foi internada no dia 18 de novembro, e a outra no dia 15 de dezembro. Elas ficaram entre 4 e 20 dias no hospital, foram tratadas com antibiótico e receberam alta. A circulação dessa bactéria não é recente, mas o aumento de caso fez a OMS (Organização Mundial da saúde) emitir um alerta no final de novembro sobre a proliferação dessa bactéria. Seus sintomas são parecidos com o de um resfriado comum, coriza, febre e dor de gargante.

*Com informações do repórter Victor Moraes