São Paulo registra início de ano mais frio desde 1965

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que São Paulo registra o início de ano mais frio desde 1965. De acordo com o instituto, a média de temperatura máxima observada nos dez primeiros dias de 2023 ficou em 23,9ºC. Esse é o menor valor contabilizado desde 1965, quando a média chegou a 23,8ºC. Para o Inmet, as temperaturas estão abaixo da média devido a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Isso porque os ventos úmidos vindos do Atlântico passam pela faixa leste do estado, com ventos vindos da Bacia Amazônica. “Este sistema foi potencializado por águas costeiras mais frias que o normal para a época do ano e por áreas de baixa pressão, assim ajudando a promover dias seguidos de tempo nublado à encoberto, volumes expressivos de chuva e temperaturas abaixo da média”, informou o instituto por meio de nota. A média histórica da temperatura máxima nos dez primeiros dias de janeiro em São Paulo é de 27,9ºC. Além disso, a temperatura mínima durante o mesmo período deste ano ficou em 17,6ºC. Segundo o instituto, o valor também está abaixo da média histórica, que é de 18,8ºC.

