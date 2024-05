Jornalistas se unem para criar a Associação de Imprensa Costa das Baleias

Enquanto boa parte do planeta estava descansando ou comemorando o Dia do Trabalhador, profissionais de imprensa de rádio, jornais impressos e portais de notícias na internet se reuniram para criar a Associação de Imprensa Costa das Baleias (AICB), uma entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção de melhorias para o bom jornalismo no baixo extremo sul da Bahia.

A reunião, que aconteceu nesta quarta-feira (1º de maio), no Lord Plaza Hotel, em Teixeira de Freitas, contou com presenças de Neuza Brizola (portal Bahia Extremo Sul), Antônio Carlos Santos (conhecido como Carlinhos do Jornal Alerta), Jotta Mendes (portal Repórter Coragem), Cloves Neto (Portal Netinho News), Jadilson Moraes (Rádio TV Amazias Barreto de Morais e Jornal O Sollo), Marcos Cunha (portal Itamarajunotícias), Ualdo Dutra (portal Veja Essa), Jesuíno Lima (Jornal Independente), Antônio Carlos (O Sollo) e Diógenes Cunha (portal PrimeiroJornal).

A AICB nasceu da ideia de elevar o padrão profissional e a qualidade do jornalismo produzido na região, com o associativismo como ferramenta para proporcionar uma série de benefícios aos seus membros, incluindo o fortalecimento da classe jornalística e a defesa coletiva de interesses profissionais.

Ao se unirem em torno da Associação de Imprensa, os jornalistas da Costa das Baleias demonstram seu compromisso com a excelência jornalística e com a defesa dos valores democráticos e da liberdade de imprensa.

A nova diretoria foi eleita com Neuza Brizola (presidente), Marcos Cunha (vice-presidente), Antonio Carlos Santos (1º secretário), Jezuino Lima (tesoureiro) e Diógenes Cunha (relações públicas).

Para o vice-presidente, Marcos Cunha (do portal Itamarajunoticias), “o que está sendo feito hoje é unindo forças para defender o exercício pleno do jornalismo, com qualidade, interesse público e valorização da atividade jornalística”, disse.

Segundo a nova presidente eleita, Neuza Brizola (do portal de notícias Bahia Extremo Sul), “a principal proposta da associação é fortalecer o jornalismo, a liberdade de expressão e o trabalho dos profissionais da imprensa”, completou.

