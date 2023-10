São Paulo registra mais de 700 km de congestionamento em dia greve do Metrô e da CPTM

Em dia de greve de funcionários do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a capital paulista registrou 763 km de congestionamento no início da noite desta terça-feira, 3. Os dados são da CET (Companhia de Engenharia ao Tráfego). Por volta das 18h, a Zona Sul registrou 227 km de lentidão, seguido pela Zona Leste, que apontava 206 km. Ainda de acordo com a CET, a zona oeste da capital registrou 149 km de congestionamento. O índice da CET apontou ainda 120 km de lentidão na zona norte da capital 61 km no Centro. Foi mais um dia de transtornos para os paulistanos. Funcionários do Metrô e da CPTM paralisaram o serviço a partir da 0H desta terça-feira. Apesar disso, algumas linhas tanto do Metrô quanto da CPTM operam normalmente. De acordo com o site do Metrô, que atualiza a situação das linhas, estão em funcionamento as linhas 4-Amarela e 5-Lilás. A última atualização feita pelo Metrô foi às 6h47. Já na CPTM duas linhas operam parcialmente. A linha 11 – Coral funciona apenas entre as estações Luz e Guaianases. Na Linha 7-Rubi, a circulação dos trens vai de Caieiras até Luz. As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela Via Mobilidade, têm trens circulando normalmente. Funcionários da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) também aderiram ao movimento.

Na manhã desta terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas veio a público para dar seu primeiro pronunciamento oficial a respeito da greve. O mandatário voltou a dizer que a paralisação é ilegal e também afirmou que o movimento descumpriu a ordem judicial de não paralisar nos horários de pico: “Infelizmente aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos a greve do Metrô, CPTM e Sabesp. Uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política e uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito coorporativo. Quem está em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão”.