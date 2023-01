São Paulo tem 48º pior trânsito do mundo, diz levantamento

Famosa por seus grandes congestionamentos nos horários de pico, a cidade de São Paulo está longe de ter o pior trânsito do mundo. Segundo um ranking divulgado pela INRIX, empresa de software e de monitoramento de veículos, a maior cidade do país aparece apenas da 48ª colocação. Segundo o ranking, os motoristas perdem 56 horas no trânsito da capital e circulam em uma velocidade média de 22,4 km/h. Além de São Paulo, Belo Horizonte é a outra cidade brasileira que aparece entre as 100 primeiras do ranking, na 49ª, com os motoristas perdendo 65 horas por ano no trânsito. O primeiro lugar do ranking ficou com Londres (Inglaterra), onde os motoristas perdem 156 horas por ano e andam em uma média de 16 km/h nos horários de pico. Chicago (EUA) aparece na segunda posição, enquanto Paris (França) fecha o pódio do ranking. A cidade da América Latina que aparece com melhor posição no ranking é Bogotá (Colômbia), que ocupa a sexta colocação.

Confira o top 10 do ranking:

Londres (Inglaterra) Chicago (Estados Unidos) Paris (França) Boston (Estados Unidos) Nova York (Estados Unidos) Bogotá (Colômbia) Toronto (Canadá) Philadelphia (Estados Unidos) Miami (Estados Unidos) Palermo (Itália)