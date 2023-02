Sargento do Exército que filmou nádegas de mulheres diz que fotografava “biscoito”

Em depoimento à Polícia Civil, o sargento do Exército Daivid Souza dos Santos, 21 anos, preso no último sábado (25/2) após ser flagrado filmando partes íntimas de mulheres dentro de um supermercado no Distrito Federal, alegou que estava fotografando preços de produtos para enviar a um amigo.

O jovem foi conduzido à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e liberado após assinar um termo de comparecimento à Justiça. Ele foi autuado por importunação sexual.

Veja a ação do militar:

O caso ocorreu na Quadra 36 da Vila São José, em Brazlândia. O suspeito detalhou que é 3º sargento do Exército e que exerce a função de armeiro. Ele relatou que ia para o quartel quando “parou no mercado para comprar miojo e biscoito, que iria levar para um colega de trabalho”.

Ainda segundo a versão do suspeito, durante as compras, filmou os preços dos produtos para enviar ao colega, momento em que uma mulher alegou que ele estava fazendo vídeo dela. O militar afirma que “não percebeu que algumas pessoas foram gravadas”.

A vítima, no entanto, explicou que se abaixou para pegar um produto e percebeu que o sargento se abaixou também, ao seu lado, e começou a filmar suas nádegas. Ela, rapidamente, pegou o celular da mão do homem e conseguiu ver que ele realmente estava gravando vídeos. Ao visualizar a galeria de fotos do aparelho, viu outras fotos de partes íntimas de diversas meninas. Diante da situação, a vítima acionou a Polícia Miliar, que conduziu os envolvidos à 18ª DP.