No Rancho Fundo: Tico sofre acidente em busca por pedra preciosa

Foto: Globo/Divulgação

1 de 1 foto colorida da personagem da novela no rancho fundo – metrópoles – Foto: Foto: Globo/DivulgaçãoTentando ajudar a família a sair do limbo, Tico (Alexandre Nero) decidirá agir e sair em busca de uma pedra preciosa em uma gruta. Porém, durante a ação, o que ele não esperava era que parte do local fosse desabar, fato este que resultará em um grave acidente. Nisso, o veterano ficará por um triz da morte, já que ele estará a espera de um rápido resgate para se livrar do caixão em No Rancho Fundo.

Tudo acontecerá depois que Zefa (Andrea Beltrão) comunicar aos familiares que eles estão falidos, ou seja, não têm mais dinheiro nem mesmo para as necessidades básicas. Desesperada, a veterana começará uma caça pela turmalina – uma pedra preciosa que deve custar bastante dinheiro. Contudo, o problema é que a gruta onde se localiza a relíquia é muito perigosa, uma vez que ela pode desmoronar a qualquer momento.

Leia o texto completo no Resumo das Novelas On-line, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?