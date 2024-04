Sated-RJ promove ciclo de leituras dramatizadas

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (SATED-RJ) está celebrando o início do ciclo de leituras dramatizadas neste mês de abril, oferecendo benefícios aos seus associados, incluindo palestras com artistas renomados.

O presidente do sindicato, o ator e diretor Hugo Gross, destacou a importância de fomentar essas leituras para artistas em busca de novas oportunidades, além de movimentar a cultura com leituras extremamente importantes para a classe trabalhadora.

A programação inclui diversas peças:

Senhoras Demais – 09/04 (Terça-Feira) – 17 horas

Texto e Direção: João Procópio Neto

Elenco: Rose Scalco, Diogo Bonfim, Cleide Pompilio, Marynes Meirelles

Entrada Franca

Gayola – 11/04 (Quinta-Feira) – 17 horas

Texto: Sergio Lopes Soares

Direção: Paulo Martinelli

Elenco: Jorge Eliano, Flaviana Pereira, Lula Medeiros, Paulo Marcos, Orlando Henrique

Entrada Franca

“1964 – Brasil em Silêncio – A história de Lídia” – 16/04 (Terça-Feira) – 17 horas

Texto: Gherson Rodrigues

Elenco: Fernanda Brum, André Castro, Graça Maranhão, Renata TenórioNavalha na Carne – 18/04 (Quinta-Feira) – 17 horas

De: Plínio Marcos

Direção: Paula Goodarth

Elenco: Cida Moraes, Fernando ReskiA Comédia dos Erros – 23/04 (Terça-Feira) – 17 horas

Texto: William Shakespeare

Adaptação e Direção: Reginaldo Celestino

Elenco: Camila Motta, Nilce Rocha, Vera FerreiraNunca Houve uma Mulher como Gilda – 25/04 (Quinta-Feira) – 17 horas

Texto e Direção: Ewa Procter

Elenco: Anita Terrona, Nil NevesBodas de Ouro – 30/04 (Terça-Feira) – 17 horas

Texto e Direção: Gualdino Calixto

Elenco: Leda Lúcia, Maria Cecília, João Carlos, Marcello Panázio, Ana Felipe