Saudamos a chegada de Dino ao STF com muita alegria, diz Barroso

Presidente da Corte elogiou a carreira do ministro no direito; ambos se encontraram na sede da Corte nesta 5ª (14.dez)

Além de Barroso (foto), os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também se manifestaram sobre a aprovação de Dino no Senado Sérgio Lima/Poder360 – 29.set.2023

Anna Júlia Lopes 14.dez.2023 (quinta-feira) – 15h55



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Roberto Barroso, comemorou a aprovação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a Corte. No início da sessão desta 5ª feira (14.dez.2023), Barroso elogiou a carreira de Dino e afirmou que os integrantes do Supremo recebem a chegada dele com “muita alegria”.

“Saudamos a chegada do já agora ministro, com aprovação pelo Senado Federal, Flávio Dino. Inicialmente juiz de carreira, aprovado em 1º lugar no concurso para juiz federal, fez uma bela carreira na magistratura, presidiu a Associação dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, depois que ele foi para a política, e, agora, está de volta ao direito e nós saudamos a chegada dele com muita alegria”, declarou Barroso.

Dino foi sabatinado no Senado na 4ª feira (13.dez). Na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) –em uma sessão que durou 1o horas e 2 minutos–, o ministro recebeu 17 votos a favor e 10 contra. No plenário da Casa Alta, teve 47 votos favoráveis e 31 contrários.

Ele se encontrou na tarde desta 5ª (14.dez) com Barroso, para discutir os detalhas da sua cerimônia, que deve ser marcada para 22 de fevereiro, depois do recesso do Poder Judiciário.

O ministro foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 27 de novembro, junto com o procurador-geral eleitoral interino, Paulo Gonet Branco, para o comando da PGR (Procuradoria Geral da República). Gonet também foi aprovado pelo Senado Federal.

Além de Barroso, Dino recebeu os parabéns dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, decano da Corte.

No X (antigo Twitter), Gilmar disse que Dino e Gonet honrariam o Judiciário e o Ministério Público Nacionais e que a democracia brasileira “celebra com entusiasmo” as aprovações no Congresso Nacional.

Moraes também se manifestou na rede social. Afirmou que as instituições e poderes brasileiros “saem fortalecidos” com as aprovações de Gonet e de Dino e que “coragem, seriedade, competência e lealdade institucional” caracterizavam os 2 indicados de Lula.

Eis os perfis de Dino e Gonet: